Halloweenfeest voor jonge durfals bij Legmeervogels

Uithoorn – Sportpark De Randhoorn in Uithoorn verandert vrijdagvond 31 oktober in een mysterieuze en feestelijke locatie. Van 19.00 tot 21.30 uur organiseert Legmeervogels een Halloweenfeest dat jonge bezoekers gegarandeerd kippenvel bezorgt van plezier en spanning. De kantine van de vereniging wordt speciaal voor deze gelegenheid omgetoverd tot een heuse Halloween kinderdisco. Met opzwepende muziek, flitsende lichtshows en dansmoves die zelfs de meest doorgewinterde heks van haar bezem doen vallen, belooft het een avond te worden vol energie en vermaak. Voor de echte durfals is er een levend spookhuis ingericht, waar onverwachte wendingen en griezelige verrassingen op de loer liggen. Wie het aandurft om naar binnen te gaan, mag zich opmaken voor een huiveringwekkende ervaring.

Het evenement is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Er is professionele begeleiding aanwezig en het terrein mag niet zonder toezicht worden verlaten, zodat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen laten deelnemen aan het feestgedruis. Kaarten en aanvullende informatie zijn te vinden via www.legmeervogels.nl.

Op de foto: Griezelige gezelligheid bij Legmeervogels. Foto: Legmeervogels.