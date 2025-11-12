Grote Clubactie steunt verenigingen in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn – De Grote Clubactie heeft dit jaar opnieuw een recordbedrag opgehaald: 24.363.954 euro. Nog nooit eerder werd er zoveel geld ingezameld voor het verenigingsleven. Ook het aantal deelnemende clubs bereikte een nieuw hoogtepunt: ruim 6.500 verenigingen deden mee aan de actie, die al sinds 1972 het fundament vormt onder de clubkas van duizenden sport-, cultuur- en hobbyverenigingen in Nederland.

“Wij zijn ongelofelijk trots op al die mensen die zich hebben ingezet voor hun club of vereniging”, zegt Frank Molkenboer, directeur van de Grote Clubactie. “Elk verkocht lot staat voor betrokkenheid, inzet en saamhorigheid. Het is geweldig om te zien hoe leden zich inzetten, van de jongste jeugd tot de meest ervaren vrijwilligers. De groei van dit jaar laat zien dat onze formule werkt: meedoen is simpel, effectief en voor iedereen bereikbaar. Zo houden we samen het verenigingsleven vitaal en toekomstbestendig.”

Makkelijk meedoen, grote opbrengst

De kracht van de Grote Clubactie zit in het eenvoudige en laagdrempelige systeem. Clubs kunnen door de gezamenlijke inzet van leden veel resultaat boeken. Van elk verkocht lot gaat 80% rechtstreeks naar de clubkas. Hiermee realiseert de Grote Clubactie het hoogste afdracht percentage van alle goede doelen loterijen in Nederland.

Dit jaar werden er acht miljoen loten verkocht door ruim 390.000 leden van 6.523 verenigingen. Vooral het aantal deelnemers van dans-, muziek- scouting- en voetbalverenigingen liet een sterke groei zien. De meeste loten werden aan de deur verkocht, vaak aan bekenden of buurtgenoten die graag bijdragen aan het spaardoel van de vereniging. Uit een enquête onder lotenkopers blijkt dat de belangrijkste motivatie is: de vereniging of de verkoper willen steunen.

De recordopbrengst van dit jaar laat zien dat verenigingen meer dan ooit van waarde zijn voor de samenleving. Ze brengen mensen samen, bevorderen beweging en zorgen voor sociale samenhang in buurten en dorpen. Lid zijn van een vereniging is niet alleen fysiek, maar ook emotioneel gezond: het biedt structuur, sociale contacten en een gevoel van erbij horen. De Grote Clubactie ondersteunt die kracht al meer dan vijftig jaar door clubs te helpen hun ambities waar te maken. Het geld dat verenigingen ophalen, maakt nieuwe materialen, activiteiten of renovaties mogelijk, maar het zorgt vooral voor saamhorigheid.

Dit jaar deden in de gemeente Uithoorn de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op: Legmeervogels 11.476,80 euro, Atletiek Klub Uithoorn AKU 4.927,20 euro, Scouting Admiralengroep Uithoorn 4.555,20 euro, UWTC BMX 1.447,20 euro, UHC Qui Vive 8.337,60 euro, Handbalvereniging KDO 5.841,60 euro en H.S.V. Thamen 544,80 euro.

Op de foto: Aanbellen voor de Grote Clubactie. Foto: aangeleverd.