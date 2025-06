Uithoorn – Groep 7 van OBS De Kajuit, gevestigd aan de Eendracht 2 in Uithoorn, doet dit jaar mee aan de landelijke E-waste Race. Onder de naam ‘Team Charlotte’ zetten de leerlingen zich in om zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten in te zamelen. Niet alleen om te winnen, maar vooral om bij te dragen aan een duurzamere wereld.

De E-waste Race is een educatief project, waarbij basisschoolleerlingen vier weken lang de strijd aangaan met andere scholen in hun regio. Ze verzamelen kleine elektronische apparaten zoals oude telefoons, kapotte wekkers en defecte laptops. Voor elke ingeleverde gadget verdienen ze punten. De school met de meeste punten wint een leuke schoolreis. Maar het draait om meer dan alleen winnen: de race is bedoeld om kinderen bewust te maken van het belang van recycling en het hergebruik van waardevolle grondstoffen. “Het is geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn”, vertellen Rahwa, Tess en Iza, drie leerlingen uit groep 7. “We leren niet alleen over afval en het milieu, maar we doen ook echt iets goeds voor de aarde.”

De actie blijft niet onopgemerkt in de buurt. Ouders, buren en andere betrokkenen leveren massaal oude apparaten in. De leerlingen halen deze zelf op, wat het project extra persoonlijk maakt. “We hopen dat we anderen inspireren om ook beter na te denken over wat ze met hun oude spullen doen”, zegt de klas.

Volgens de organisatie van de E-waste Race blijft er in Nederland jaarlijks zo’n 370 miljoen kilo elektronisch afval liggen; dat is gemiddeld 21 kilo per persoon. Veel van deze apparaten bevatten waardevolle materialen die her-gebruikt kunnen worden, mits ze op de juiste manier worden ingezameld.

OBS De Kajuit laat zien dat duurzaamheid begint bij bewustwording én actie. Of ze nu winnen of niet, groep 7 is nu al een voorbeeld voor de hele buurt.

Op de foto: Groep 7 OBS De Kajuit strijdt voor schonere planeet. Foto: aangeleverd.