Amstelland – Stichting ANDERS Amstelland heeft in samenwerking met het Meerlandenfonds en lokale ondernemers 125 gezinnen blij gemaakt met een groen cadeau: een pakket planten. Voor veel gezinnen in kwetsbare financiële situaties zijn planten een luxe die simpelweg niet past in het maandbudget. Met deze actie wil de stichting laten zien dat ook kleine gebaren een groot verschil kunnen maken.

“Een plant in huis betekent meer dan je denkt”, vertelt Koen Persoon, regioleider van ANDERS Amstelland. “Het geeft gezelligheid, kleur en sfeer. Een beetje groen kan écht het verschil maken. Voor de gezinnen in onze doelgroep, mensen in de bijstand, met schulden of onder bewind, is dat allesbehalve vanzelfsprekend. Met deze actie willen we bijdragen aan een leefomgeving die voelt als een thuis.”

Financiële bijdrage

De actie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Meerlandenfonds. De distributie van de pakketten is gedaan in samenwerking met de Voedselbank Aalsmeer en Voedselbank Amstelveen, zodat de planten daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn.

Stichting ANDERS Amstelland helpt mensen in kwetsbare situaties door hulpvragen te koppelen aan lokale ondernemers die belangeloos in actie komen met hun product, dienst of talent. Jaarlijks lost de stichting ruim 200 hulpvragen op. Deze groene actie laat opnieuw zien hoe lokale samenwerking het verschil maakt. Kijk voor meer informatie op www.stichtinganders.nl/amstelland.

Groene huiskamer voor gezinnen in Amstelland. Foto: aangeleverd.