Gratis mondzorg voor krappe beurs in Uithoorn

Uithoorn – Zaterdag 27 september was de eerste Landelijke Tandartsdag. Die dag konden mensen met een krappe beurs gratis mondzorg krijgen. In Uithoorn stelden twee tandartspraktijken hun deuren open en hielpen in totaal veertien inwoners. De reacties waren hartverwarmend.

De Landelijke Tandartsdag is een initiatief van Stichting ANDERS, de Sociale Tandarts en lokale mondzorgprofessionals. In Amstelland deden zes praktijken mee, waaronder de twee in Uithoorn. De Landelijke Tandartsdag is bedoeld om een stille nood zichtbaar te maken: veel Nederlanders mijden de tandarts uit angst voor de rekening. Eén op de drie mensen met een laag inkomen gaat niet of te laat naar de tandarts, met alle gevolgen van dien.

Wethouder José de Robles (Zorg) ging zaterdagochtend langs bij tandartspraktijk Mulder & Knoester aan de Arthur van Schendellaan om de tandartsen en medewerkers persoonlijk te bedanken. “Daar maakt u een hoop inwoners heel blij mee. Want een goed gebit zonder pijn is veel waard. Je ziet aan alles dat deze hulp écht verschil maakt”, aldus de wethouder. Naast de tandartspraktijken bood ook een mondhygiënistenpraktijk gratis vervolgbehandelingen aan. Een aantal inwoners is daar inmiddels naartoe doorverwezen en wordt binnenkort geholpen.

Schrijnend

Aan de Landelijke Tandartsdag deden in totaal 82 tandartsen mee. Naar schatting 2.200 mensen meldden zich aan voor behandeling, meer dan in één dag geholpen konden worden. “Het is schrijnend dat mensen jarenlang rondlopen met kiespijn omdat ze geen behandeling kunnen betalen,” zegt De Robles. “Als gemeente willen we bijdragen waar we kunnen en ik ben trots dat tandartsen en mondhygiënisten in onze gemeente hieraan meedoen.”

Op de foto: Wethouder De Robles (derde van links) bedankte het team van tandartspraktijk Mulder & Knoester, dat meedeed aan de Landelijk Tandartsdag. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.