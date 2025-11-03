Uithoorn – In Wijkcentrum Bilderdijkhof – Bilderdijkhof 1, Uithoorn – kunnen inwoners vrijdag 7 november tussen 09.00 en 15.00 uur spullen inleveren voor Zending over Grenzen. Deze organisatie helpt gezinnen in kansarme gebieden in Oost-Europa.
Kleding, schoenen, dekens, schoolspullen, speelgoed, medicijnen en verbandmiddelen (ongebruikt) zijn welkom, mits schoon en heel. De ingezamelde goederen worden later gesorteerd en daarna vervoerd naar mensen die het goed kunnen gebruiken.
De brei- en babbelgroep van het wijkcentrum levert elk jaar een mooie bijdrage. Zij breien sjaals, truien, sokken en dekens voor het goede doel. De groep komt iedere maandag van 09.30 tot 11.30 uur bij elkaar in het wijkcentrum. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Meer informatie: 0297-567209 of mail naar bilderdijkhof@participe.nu.
Goedereninzameling voor Zending over Grenzen. Foto aangeleverd.