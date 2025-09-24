Glastuinbouwbedrijven bundelen krachten

De Kwakel/Kudelstaart – Glastuinbouwbedrijven uit De Kwakel-Kudelstaart hebben donderdag 18 september gezamenlijk de Energiecoöperatie De Kwakel-Kudelstaart opgericht. Deze coöperatie is een initiatief van ruim twintig bedrijven met een gezamenlijk teeltareaal van ongeveer 135 hectare. Het doel: duurzame energievoorziening tegen concurrerende tarieven en met een hoge leveringszekerheid.

De oprichtingsvergadering vond plaats bij Bunnik Bromelia in De Kwakel, waar Patrick Hogenboom werd benoemd tot voorzitter. “Met deze coöperatie zetten we als gebied een mooie stap vooruit”, zegt Hogenboom. “We zien als eerste kansen om restwarmte uit datacenters te gebruiken. Dat lijkt haalbaar, maar het is nog best ingewikkeld. Alleen samen kunnen we dit laten slagen, en de komende tijd gaan we het verder vormgeven.”

Samenwerking

De oprichting is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Greenport Aalsmeer, Glastuinbouw Nederland en een initiatiefgroep van lokale tuinbouwbedrijven. Jeroen Larrivee, coördinator energietransitie bij Greenport Aalsmeer, licht toe: “In 2021 hebben we samen met Glastuinbouw Nederland de energie-profielen van alle bedrijven in Greenport Aalsmeer in kaart gebracht. Sindsdien hebben we allerlei warmtebronnen onderzocht: van lokale biomassa en aardwarmte tot restwarmte uit datacenters. Mooi om te zien dat ondernemers nu eindelijk perspectief hebben op een eerste haalbaar project waar ze zich samen achter kunnen scharen.”

Hans van den Berg, procesmanager gebiedsaanpak Energie bij Glastuinbouw Nederland, feliciteert de ondernemers met dit initiatief: “Wij ondersteunen energiecoöperaties actief bij hun oprichting, bedrijfsvoering en onderlinge kennisdeling bij de coöperaties. Voor een versnelling van de energietransitie en het behalen van sectorale doelen zijn gebiedsgerichte maatregelen essentieel.”

De Energiecoöperatie De Kwakel-Kudelstaart bestaat uit de volgende bedrijven: 3B Fundus BV (Bunnik Bromelia), Arcadia de Kwakel BV, Berghoef Plants BV, By Special Vastgoed BV, De Jong Flowers BV, De Vries Potplantencultures BV, Dümmen Orange The Netherlands, Firma Duijnisveld, Fondieplant, Handelskwekerij Ubink BV, Hartog Palmen, Hedera Plant / Vireo, HilverdaFlorist BV, HPD Potroses BV, Kerosa BV, Kwekerij Harold Heemskerk BV, Kwekerij Powergrow BV, Oostveen VOF, Quakelplant BV, Raadschelders Varens, Scholte Orchideen BV (Hortiparq), Schreurs Holland BV, Wesselman Flowers, Westeinder OG BV, Zuurbier Holding BV.

Bron: Glastuinbouw Nederland.

Op de foto: Glastuinbouwbedrijven uit De Kwakel-Kudelstaart hebben donderdag 18 september gezamenlijk de Energiecoöperatie De Kwakel-Kudelstaart opgericht. Foto: aangeleverd.