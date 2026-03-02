Gezellige lunch van Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker In Den Ossewaerd

De Kwakel – De Zonnebloem-afdeling De Kwakel–Vrouwenakker organiseerde onlangs een feestelijke lunch voor haar gasten in restaurant In Den Ossewaerd aan de Vuurlijn. De maaltijd werd met zorg bereid door de vrijwilligers, in samenwerking met Rens Jan, die zijn keuken openstelde voor het initiatief.

In een warme en gastvrije ambiance genoten de aanwezigen van een smaakvol en gevarieerd menu. De lunch begon met een verfijnd carpacciorolletje, gevolgd door een romig rood linzensoepje. Daarna werd een vers, ovenwarm broodje geserveerd met een hartig kippenpasteitje. Het geheel werd afgesloten met een klassiek Monchoutoetje met kersen.

Onder het genot van een drankje werd er volop bijgepraat, gelachen en gedeeld, waardoor de middag niet alleen culinair maar ook sociaal zeer geslaagd was. Zowel gasten als vrijwilligers kijken met plezier terug op een warme en verbindende ontmoeting.

Als dank voor hun gastvrijheid en betrokken bijdrage ontvingen Rens Jan en zijn vrouw aan het einde van de bijeenkomst een prachtig boeket bloemen. Daarmee sprak de afdeling haar waardering uit voor hun inzet en bereidwilligheid om de Zonnebloem te ondersteunen.

Gezellige lunch van Zonnebloem De Kwakel-Vrouwenakker in restaurant In Den Ossewaerd. Foto: aangeleverd.