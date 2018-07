Gestolen fiets staat in bestelbus

Uithoorn – Op zondag 22 juli tussen twaalf en één uur in de middag is een fiets gestolen vanaf het Amstelplein. De eigenaresse had haar rijwiel voor de drogist bij de oversteek van de weg gezet. De vrouw is op zoek gegaan naar haar fiets in de straten en toen zij haar eigendom niet aantrof het parkeerdek opgelopen. Hier zag zij een gele bestelauto staan met de laaddeur nog open. In de laadruimte stond haar fiets.

De vrouw heeft direct de twee mannen die erbij stonden aangesproken, maar de twee deden of ze er niets van begrepen. De vrouw heeft behoorlijke stampij gemaakt, want de mannen hebben de fiets toch uit de bestelauto gehaald en deze retour gegeven. Een van de mannen is rond de 60 jaar, 1.80 meter lang en heeft een Oost-Europees uiterlijk. Om zijn rechterknie had hij een verband zitten.

De bestelbus was van een bedrijf uit de regio. De vrouw heeft met de eigenaar contact opgenomen en deze beloofde maatregelen te zullen nemen tegen zijn personeel.

Nog een fiets gestolen

De politie doet verder onderzoek, ook omdat dezelfde zondag tussen 9.50 en 15.40 uur nog een fiets gestolen is vanaf het Amstelplein. Het betreft een damesfiets van het merk Aldo, type basic en zwart van kleur. Het registratienummer eindigt op 551.