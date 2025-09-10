Geslaagde schrijfdag BSPU

De Kwakel – Het zonovergoten Bamboelabyrint Nirwana in De Kwakel was zaterdag het decor van de schrijfdag van het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn. Onder leiding van schrijfcoach en ghostwriter ‘Door de Flines’ werd er in de ochtend aan de hand van enkele korte schrijfopdrachten dieper ingegaan op ieders schrijfambities en drijfveren. Dat leverde een aantal interessante inzichten op waar de deelnemers beslist hun voordeel mee zullen doen.

Na de voortreffelijke lunch in de tuin was er ruim aandacht voor het schrijven van een synopsis, zeg maar een soort uittreksel van je verhaal waarmee je een uitgever in slechts enkele alinea’s probeert te interesseren om jouw boek uit te geven. De interesse voor dit aspect van het schrijfproces was erg groot, want velen hebben al materiaal klaarliggen, maar hoe benader je een uitgever? ‘Door de Flines’ heeft vele jaren bij uitgeverijen gewerkt en legde haarfijn uit waar de triggers zitten en waar de valkuilen.

Op de foto: Een geslaagde schrijfdag. Foto: aangeleverd.