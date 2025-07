Geslaagd eerste multiculturele MAMJO Festival

Uithoorn – Terwijl er in de wereld op veel plekken verdeeldheid en oorlog is, was er afgelopen zaterdag in Uithoorn juist een prachtig feest van de verbinding. Met het allereerste MAMJO Festival liet men zien hoe het ook kan en werd de diversiteit van Uithoorn met elkaar gevierd. Een warm, kleurrijk feest waar jong en oud samenkwam om elkaar te ontmoeten.

Kennis maken met andere culturen

Op het internationale, multiculturele festival heerste een ontspannen en gezellige sfeer waar men kennis kon maken met andere culturen. Het festival bood een platform voor kunst, muziek, verhalen en culinaire specialiteiten uit verschillende landen. Op het buitenterrein van de locatie De Scheg kon men genieten van optredens, diverse stands, waar je van creatieve producten, hapjes en drankjes kon proeven. De sfeer was gemoedelijk en uitgelaten. Door de wereldse foodmarkt en dans-optredens uit verschillende culturen was het festival een bruisende viering van diversiteit, ontmoeting en saamhorigheid. Er klonken de hele middag vrolijke klanken van livemuziek: van Turkse muziek tot Caribische steel drums en Nederlandse smartlappen. Voor kinderen was er ook van alles te beleven.

Boek overhandigd aan burgemeester

Tussen alle festiviteiten was er ook nog de officiële overhandiging aan burgemeester Heiliegers van een speciaal samengesteld boek getiteld ‘Verhalen die verbinden’. Het boek, bevat persoonlijke verhalen van Uithoornse inwoners over opgroeien, ouder worden en samenleven in een diverse gemeenschap. “Dit boek is een prachtig voorbeeld van hoe mensen elkaar kunnen vinden door te luisteren”, zei de burgemeester tijdens zijn toespraak. “Het MAMJO Festival laat zien hoe rijk Uithoorn is aan verhalen én betrokkenheid.”

De organisatie, een samenwerking tussen buurtorganisaties, culturele instellingen en vrijwilligers, wilde met het festival sociale verbinding stimuleren en dat is gelukt. De naam MAMJO, wat staat voor ‘Maak Aansluiting Mogelijk voor Jong en Oud’ heeft zijn naam eer aangedaan. Gezien het enthousiasme van bezoekers en organisatoren lijkt het erop, dat het MAMJO Festival een jaarlijks terugkerend evenement zal worden.

Op de foto: Met het allereerste MAMJO Festival liet men zien hoe het ook kan en werd de diversiteit van Uithoorn met elkaar gevierd. Foto: Wilco de Vries.