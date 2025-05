Gemeenteraad in gesprek met inwoners Zijdelwaard

Uithoorn – Onder het motto ‘Praat met de Raad’ zijn raadsleden afgelopen zaterdag met inwoners in gesprek gegaan in winkelcentrum Zijdelwaard. Voor de gemeenteraad is het belangrijk te weten wat er leeft in ons dorp. De raad heeft de inwoners daarom actief opgezocht om met ze in gesprek te gaan. Om te horen waar de inwoners tevreden over zijn en wat hun zorgen en aandachtspunten zijn.

Uit de gesprekken tussen de raadsleden en inwoners blijkt dat men het prettig wonen vindt in Uithoorn. Mensen zijn blij met het vele groen, de bibliotheek, Uithoorn voor Elkaar en het repaircafé. Inwoners uitten hun zorgen over de ouderenhuisvesting, het afnemen van de sociale samenhang, het openbaar vervoer, de komst van het asielzoekerscentrum en de overlast in het dorpscentrum in het weekend.

Troep op straat

In de gesprekken ging het daarnaast ook over het afvalsysteem, troep op straat, het groenonderhoud, de bereikbaarheid van het gezondheidscentrum, de verkeersveiligheid en het fietsgedrag van scholieren en wielrenners, de sloop van woningen in Thamerdal en de komst van supermarkt Dirk van de Broek in winkelcentrum Zijdelwaard.

De gesprekken werden door de raadsleden en de inwoners positief ervaren. De raadsleden willen dan ook vaker een ‘Praat met de Raad’ houden. En zoals een inwoner het verwoordde: “Ik ben blij dat jullie van jullie zetel afkomen om met de inwoners te praten.”

Raadsleden in gesprek met inwoners in winkelcentrum Zijdelwaard. Foto: aangeleverd.