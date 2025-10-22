Gemeentebelangen: bouwen met oog voor erfgoed

Uithoorn/De Kwakel – Tijdens het wooncongres op 14 oktober in De Rijp sprak Petra van Leeuwen namens Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel over de lokale woningbouwuitdagingen. Minister Mona Keijzer presenteerde haar plannen voor meer regie op volkshuisvesting, waaronder snellere procedures en ruimte voor betaalbare woningen en mantelzorgbouw. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer benadrukte provinciale kansen voor kleinschalige woningbouw aan dorpsranden.

Van Leeuwen vroeg aandacht voor de beperkingen door de Stelling van Amsterdam, die woningbouw in Uithoorn en De Kwakel bemoeilijken. Gemeentebelangen ziet juist kansen om bouwen te combineren met landschappelijke versterking, bijvoorbeeld rond Fort De Kwakel. Beemsterboer herkende dit signaal, dat eerder al was besproken.

Van Leeuwen bracht het historische Kringenwet-principe onder de aandacht: houten woningen nabij forten die bij dreiging konden worden verwijderd. Beemsterboer noemde dit een inspirerend perspectief. Een plan dat zichtlijnen naar het fort verbetert en verouderde bebouwing vervangt door zorgvuldig geplaatste woningen, zou een goede basis kunnen zijn voor overleg met de gemeente.

Op de foto: Kassen belemmeren het zicht op het fort. Foto: aangeleverd.