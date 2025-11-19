Gemeente Uithoorn bedankt haar mantelzorgers

Uithoorn – Op de landelijke Dag van de Mantelzorg, 10 november, heeft de gemeente Uithoorn opnieuw stilgestaan bij de enorme inzet van haar mantelzorgers. Zoals elk jaar ontvingen alle geregistreerde mantelzorgers als blijk van waardering een persoonlijke bedankkaart met een cadeaubon.

“Mantelzorgers zijn de stille kracht achter zoveel gezinnen en individuen. Hun inzet verdient onze waardering. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel liefde en energie zij geven. Vaak ook nog naast een drukke baan en gezinsleven. Als gemeente willen we hen blijven ondersteunen en laten zien dat ze er niet alleen voor staan”, aldus wethouder José de Robles (sociaal domein).

High tea

Collega-wethouder Ferry Hoekstra bracht op 10 november een bezoek aan de high tea die door Mantelzorg en Meer werd georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst sprak hij met verschillende mantelzorgers en benadrukte hij hoe belangrijk hun werk is.

Gezien en gesteund

De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks terugkerend moment waarop gemeenten, organisaties en inwoners extra aandacht besteden aan de rol van mantelzorgers. In Uithoorn gebeurt dit met persoonlijke waardering én gezamenlijke activiteiten, om de mantelzorgers laten weten dat zij gezien en gesteund worden.

Op de foto: Wethouder Ferry Hoekstra schoof aan bij de high tea om de mantelzorgers te bedanken voor hun enorme inzet. Foto: gemeente Uithoorn.