Fotokringleden ‘In the picture’

Uithoorn – Fotokring Uithoorn had dit jaar 30 leden. Deze leden zijn automatisch lid van de Koninklijke Fotobond, die wekelijks een thema gebonden online wedstrijd ’In the picture’ organiseert, waaraan tussen 75 en 150 amateurfotografen uit heel Nederland deelnemen.

De afgelopen weken zijn maar liefst drie van deze wekelijkse wedstrijden gewonnen door een van de leden van Fotokring Uithoorn. Het begon in mei met een foto van Helen Witte, thema ‘mijn beste sportfoto’, waar zij haar zoon in actie op een sandboard had gefotografeerd. In juni won Margot Fiechter met een mooie zwart-witfoto met thema ‘Urban Exploration’ en vorige week won Mladen Cicek ‘schrijven met licht’ met een foto die meer zegt dan duizend woorden.

Een foto met zeggingskracht is vaak een foto met een interessant onderwerp die technisch in orde is. Belichting, contrast, compositie en een rustpunt waar je oog naartoe getrokken wordt, dragen bij aan de boodschap. En juist het licht en donker op deze foto maken een geslaagde foto met een mooi spel van licht. Een terechte winnaar dus.

De Fotokringleden komen van september tot en met mei tweewekelijks bij elkaar om foto’s met elkaar te bespreken en elkaar feedback en adviezen te geven. Soms in wedstrijdvorm, vaker zonder enig competitief element. Besprekingen worden afwisselend plenair en in groepjes gedaan. Soms nodigt Fotokring Uithoorn een gastspreker uit of is er een kringavond ingeruimd voor techniek. Ook een gezamenlijk bezoek aan een interessante fototentoonstelling is geen uitzondering.

Leden staan vrij om foto’s mee te nemen en deel te nemen aan wedstrijden binnen en buiten de fotokring. En hoewel niet ieder lid meedoet om te winnen, is het toch wel een eer om winnaar te zijn van ‘In the Picture’.

Benieuwd naar meer foto’s van de leden? Van alle leden staat op de website van de Fotokring een portfolio. Neem eens een kijkje op www.fotokringuithoorn.nl.

Een foto met zeggingskracht is vaak een foto met een interessant onderwerp die technisch in orde is. Foto: aangeleverd.