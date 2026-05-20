Fotokring Uithoorn zesde op Bondsfotowedstrijd

Uithoorn – Fotokring Uithoorn is bij de landelijke Bondsfotowedstrijd op de zesde plaats geëindigd. Dat bericht ontvingen de leden op Hemelvaartsdag. Aan de jaarlijkse wedstrijd van de Koninklijke Fotobond deden dit jaar 131 fotoclubs mee. Elke deelnemende club stuurde een selectie van tien foto’s in. De inzendingen zijn vrij van thema en mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn. Een professionele jury van drie leden beoordeelde alle foto’s afzonderlijk. Fotokring Uithoorn behaalde met zes van de tien foto’s meer dan 23 punten, goed voor brons en bij 25 punten zelfs zilver. De vorige top-tiennotering dateert van elf jaar geleden.

Kringavond

De fotokring organiseert jaarlijks een kringavond voor het samenstellen van de wedstrijdbijdrage. Ieder lid kan dan twee foto’s inbrengen. Uit deze inzendingen kiezen de aanwezigen gezamenlijk de uiteindelijke selectie, die vervolgens in de meest sterke volgorde wordt geplaatst.

Fotokring Uithoorn neemt jaarlijks deel aan de Bondsfotowedstrijd. De inzending bestaat uit werk van zowel nieuwe als ervaren leden. Dankzij een zorgvuldige selectie en een hoog niveau van de ingezonden foto’s werd dit resultaat bereikt. Voor een hoge score moeten foto’s zowel compositieel als technisch sterk zijn en bovendien opvallen tussen de circa 1.300 inzendingen.

De reguliere kringavonden dragen bij aan de ontwikkeling van de fotografen. Door het tonen en bespreken van foto’s en het geven van opbouwende feedback wordt het niveau verhoogd. Daarnaast werkt het gezamenlijke bekijken van werk inspirerend.

Meer informatie over de fotokring en de ingezonden foto’s is te vinden op www.fotokringuithoorn.nl.

Op de foto: Donker licht. Foto: Peter van Eekelen.