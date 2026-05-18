Koude Elisabeth Fietstocht eindigde met opwarmertje

De Quakel – Donderdag 14 mei stond de jaarlijkse Elisabeth Fietstocht stond op het programma. De weersverwachtingen waren niet zo gunstig, er werd regen verwacht en de temperatuurmeter kwam niet boven de 8 graden uit.

Met een dikke (regen) jas en warme handschoenen werd vanuit De Kwakel de 45 km-tocht richting Alphen aan de Rijn gereden. Ruim 120 fietsers gingen de route langs.

Iets voor de helft op 22 km stond het Dorpshuis met warme koffie en thee en kon er een appeltaartje met slagroom gekocht worden. De blauwe Kwakelse vlag was van verre te zien en fietsers konden eventueel gebruikmaken van het toilet bij het scoutinggebouw. De inhoud van de fooienpot werd als dank aan de eigenaar gegeven. Na de pauze was er een mooie kriskrasroute door Alphen, zelfs over het golfterrein werd gefietst.

Aan het einde van de rit kon iedereen opwarmen in het Dorpshuis. Bijna alle deelnemers waren droog gebleven en keken terug op een mooie route. Het activiteitencomité sluit dit seizoen af en start in september weer met vergaderen om nieuwe data te bepalen voor weer verschillende activiteiten in het Dorpshuis De Quakel.

Vanuit De Kwakel werd de 45 km-tocht richting Alphen aan de Rijn gereden. Foto: aangeleverd.