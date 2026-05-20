Drie jubilarissen bij Amicitia

Uithoorn/Mijdrecht – Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 11 mei heeft het Uithoornse koor Amicitia drie jubilarissen in het zonnetje gezet. De voorzitter sprak zijn waardering uit voor Hans van den Bosch en Froukje Kraay uit Uithoorn, die beiden vijftig jaar lid zijn, en voor Wil Geusebroek uit Mijdrecht, die 25 jaar aan het koor verbonden is. Een lidmaatschap van een halve eeuw is bijzonder, zeker bij een vereniging die dit jaar haar 70-jarig bestaan viert. Ook een kwart eeuw betrokkenheid bij het koor werd als een waardevolle mijlpaal gezien.

Hans van den Bosch

Hans van den Bosch was acht jaar voorzitter en een jaar penningmeester. Samen met zijn vrouw organiseerde hij drie decennia lang de rommelmarkt, waarbij de spullen soms tot in de huiskamer werden opgeslagen. In zijn periode als penningmeester zorgde hij bovendien voor de directe uitbetaling van solisten na concerten. Daarnaast zette hij zich in voor het werven van financiële middelen, onder meer via acties als de Anjercollecte en de Grote Clubactie.

Froukje Kraay

Froukje Kraay, sinds september 1975 lid, werkte voornamelijk achter de schermen. Zij beheerde onder meer de ‘lief en leed’-pot en ondersteunde steevast bij de rommelmarkt en de cultuurmarkt. Zowel Kraay als Van den Bosch waren wegens ziekte afwezig bij de vergadering. Zij ontvingen thuis een beeldje, een fotocollage en bloemen.

Wil Geusenbroek

Wil Geusebroek, lid sinds 2001, speelde een actieve rol bij de organisatie van lustrumfeesten en fungeerde als rechterhand van de concertcoördinator. Zij was wel aanwezig en ontving haar onderscheiding uit handen van de voorzitter. Bekend is dat zij na het jubileumconcert haar lidmaatschap beëindigt.

Het jubileumconcert vindt plaats op vrijdag 27 november om 20.00 uur in De Burght in Uithoorn. Op het programma staan onder meer de Grosse Messe van Mozart en het Stabat Mater van Pergolesi, uitgevoerd met solisten en orkest. Meer informatie is te vinden via www.amicitia-uithoorn.nl.

Op de foto: Drie jubilarissen bij Amicitia. Foto: aangeleverd.