Bijzondere Uithoornse: mevrouw Stolwijk-Rietveld 103 lentes jong

Uithoorn – Een verjaardag om bij stil te staan: mevrouw Stolwijk-Rietveld vierde op 10 mei haar 103e verjaardag. Burgemeester Pieter Heiliegers ging persoonlijk bij haar langs om haar te feliciteren met deze indrukwekkende mijlpaal. Het werd een warm en bijzonder bezoek vol herinneringen, verhalen en levenswijsheid.

Van zelfstandig wonen naar een nieuw thuis

Toen mevrouw Stolwijk-Rietveld 100 jaar werd, bezocht de burgemeester haar ook al. Destijds woonde zij nog zelfstandig aan de Admiraal de Ruyterlaan, waar zij met trots vertelde dat zij nog veel zelf deed. “Ik doe nog bijna alles zelf, zoals koken en een deel van het huishouden. En ook heb ik m’n koppie nog. Daar ben ik erg blij mee”, vertelde zij toen.

In de jaren daarna veranderde haar situatie. Op 101-jarige leeftijd kon zij plots niet meer lopen. Na een korte periode thuis verhuisde zij naar woonzorgcentrum Het Hoge Heem in Uithoorn. Daar heeft zij inmiddels haar draai helemaal gevonden: “Ik ben er helemaal aan gewend. Ik ga regelmatig met een van mijn kinderen naar het restaurant hier beneden of wandelen richting het winkelcentrum. En onlangs heb ik hier mijn verjaardag gevierd met mijn zussen.”

Familie van sterke leeftijden

Mevrouw Stolwijk-Rietveld komt uit een familie waarin een hoge leeftijd bepaald geen uitzondering is. “We waren thuis met elf kinderen, inmiddels zijn we nog met vijf zussen en één broer”, vertelt zij. “Mijn broer woont in Canada, dus even op en neer is lastig.” De leeftijden in de familie zijn indrukwekkend: een zus is 99, een andere 93 en haar oudste zus werd zelfs 102 jaar.

Volgens mevrouw zelf is dat geen toeval: “Het zit in de genen. Mijn moeder was op haar 93e nog fit, liep goed en gebruikte geen medicijnen.”

Het geheim van 103 jaar

Wat is haar geheim om zo’n hoge leeftijd te bereiken? Op de vraag van burgemeester Heiliegers blijft het antwoord nuchter en typisch Hollands: “Heel gewoon leven en niet aan de drank of drugs gaan. Maar af en toe een rood wijntje kan geen kwaad.” Burgemeester Heiliegers reageerde lachend en bewonderend: “Het is bijzonder om iemand te ontmoeten die zoveel levensjaren met zoveel nuchterheid en wijsheid weet te dragen. Mevrouw Stolwijk-Rietveld is een inspiratie voor ons allemaal.”

Ondanks haar leeftijd is mevrouw nog opmerkelijk scherp en betrokken. Samen met de burgemeester haalde zij herinneringen op aan eerdere bestuurders van de gemeente Uithoorn en sprak zij over de ontwikkelingen in de gemeente. “Ze is nog buitengewoon bij de tijd en volgt het nieuws op de voet. Dat levert mooie gesprekken op, zoals vandaag”, aldus burgemeester Heiliegers.

Ook de geschiedenis kwam ter sprake. Haar verjaardag heeft een bijzondere lading: op 10 mei 1940, toen zij 17 jaar was, begon de Tweede Wereldoorlog. Een herinnering die zij nog altijd levendig met zich meedraagt.

Herinneringen

Tijdens het bezoek was ook haar zoon Harry aanwezig, die warme herinneringen ophaalde aan zijn jeugd in Uithoorn. “Ooit woonden we met zeven kinderen aan de Beatrixlaan. Dat ziet er nu totaal anders uit”, vertelde hij. Burgemeester Heiliegers vulde aan dat de wijk en omliggende straten de komende tijd grondig worden vernieuwd, met nieuwe woningen en een opgeknapte openbare ruimte. Harry kijkt met een glimlach terug op die tijd: “Het was gemoedelijk, er speelden altijd veel kinderen op straat. Misschien waren we toen ook sneller tevreden.” Een gedachte die zijn moeder van harte deelt: tevreden zijn met wat je hebt, vindt zij belangrijk. “Ik heb een gelukkig leven gehad. Niet altijd maar eisen stellen.”

Die levenshouding liep als een rode draad door de verschillende fases van haar leven en de plekken waar zij woonde. Na de Beatrixlaan verhuisde het gezin naar de Admiraal de Ruyterlaan. Mevrouw Stolwijk verhuisde later nog eens binnen dezelfde buurt, naar appartementencomplex De Brug, waar zij jarenlang zelfstandig woonde. Met de steun van een fijne huishoudelijke hulp, die één dag per week langskwam, kon zij daar tot haar 101e zelfstandig blijven wonen.

Warm thuis in Het Hoge Heem

In Het Hoge Heem voelt mevrouw Stolwijk-Rietveld zich inmiddels thuis. Ze waardeert vooral de zorg en het contact met medewerkers: “De verzorging is goed en je bouwt echt een band op met de mensen hier. Ik heb een goede klik met ze.”

Tijdens het gesprek draaide mevrouw de rollen nog even om en vroeg zij de burgemeester naar zijn werk. “Het is een prachtig en eervol beroep”, antwoordde de burgemeester. “Je ontmoet veel mensen en voert bijzondere gesprekken, zoals vandaag. Tegelijkertijd sta je als burgemeester altijd ‘aan’, maar dat hoort erbij.”

Voorbeeld voor de gemeenschap

Met haar 103 jaar, haar levenslust en haar nuchtere kijk op het leven is mevrouw Stolwijk-Rietveld een inspirerend voorbeeld voor jong en oud. Pieter Heiliegers vat het bezoek treffend samen: “Het is een voorrecht om op bezoek te mogen gaan bij inwoners zoals mevrouw Stolwijk-Rietveld. Haar levensverhaal maakt zichtbaar hoe rijk onze gemeenschap is aan ervaring, geschiedenis en veerkracht.”

Burgemeester Heiliegers ging langs bij mevrouw Stolwijk-Rietveld in Het Hoge Heem. Foto: gemeente Uithoorn.