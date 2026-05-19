Uithoorn – Bij winkelcentrum Zijdelwaard vond afgelopen week een ontmoeting plaats rond de inloop Gewaardeerd & Gezien. Medewerkers en deelnemers van de wijkpost gingen daar in gesprek met voorbijgangers om aandacht te vragen voor deze laagdrempelige ontmoetingsplek. Met koffie en informatiemateriaal werden inwoners uitgenodigd om kennis te maken met het initiatief.

De inloop is bedoeld voor inwoners die behoefte hebben aan contact. Daarbij richt de voorziening zich onder meer op mensen met een mentale kwetsbaarheid, maar ook op inwoners die zich eenzaam voelen of moeite hebben om nieuwe contacten te leggen. De toegang is gratis en de sfeer informeel.

Activiteiten

Verspreid over Uithoorn is de inloop op drie middagen per week geopend. Bezoekers kunnen deelnemen aan diverse activiteiten, zoals samen koken, spelletjes en creatieve bezigheden. Ontmoeting en onderlinge herkenning staan daarbij centraal.

De reacties tijdens de actie in Zijdelwaard waren overwegend positief. Veel bezoekers namen informatie mee en werden aangemoedigd om ook anderen in hun omgeving op het initiatief te attenderen.

De inloop Gewaardeerd & Gezien wordt georganiseerd door Participe Amstelland, onderdeel van Uithoorn voor Elkaar. Meer informatie over locaties en tijden is te vinden via www.uithoornvoorelkaar.nu.

Inloop ‘Gewaardeerd & Gezien’ brengt inwoners samen in Uithoorn. Foto: aangeleverd.