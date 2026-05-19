Gemeente en Admiralengroep Uithoorn bouwen samen aan toekomst scouting

Uithoorn – Gemeente Uithoorn en Scouting Admiralengroep Uithoorn hebben een samenwerkingsovereenkomst en afsprakenbrief ondertekend. In deze overeenkomst staan afspraken over de verplaatsing van het clubhuis van scouting en over de verplaatsing van het wachtschip Olympus, de sleper en de vletten (samen: de vloot). Met deze afspraken komt een lang voorbereide fase tot een einde. Zo ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren én voor de uitbreiding van de jachthaven.

Vernieuwing en verplaatsing nodig

Al vóór 2021 was duidelijk dat het huidige clubhuis van scouting aan de J.A. van Seumerenlaan niet meer voldeed. Het gebouw was verouderd en verplaatsing was noodzakelijk. Daarbij werd, door de plannen in en rond de Vinckebuurt, de huidige plek steeds minder geschikt voor scouting. De locatie is te klein, er is steeds minder groen dus weinig speelruimte.

In 2022 besloot de gemeenteraad dat het nieuwe clubhuis mag komen achter PLUX, in het Libellebos. Omdat scouting draait op vrijwilligers, stelde de raad geld beschikbaar om de verhuizing te ondersteunen. Dicht bij het huidige clubhuis aan de Wilhelminakade ligt het wachtschip Olympus, met de sleper en de vletten. Op deze plek wil E-Harbour in 2026 starten met de tweede fase van de jachthaven. Daarom is gezocht naar een passende nieuwe locatie voor de vloot.

Duidelijke afspraken

De afgelopen jaren hebben de gemeente, scouting en andere betrokken partijen samengewerkt aan haalbare plannen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat er gaat gebeuren en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wethouder José de Robles benadrukt het belang van deze stap. “Scouting is al jarenlang van grote waarde voor de gemeente Uithoorn. Met deze afspraken zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren ook in de toekomst een fijne en veilige plek hebben. Tegelijk zorgen we ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en de jachthaven, goed kunnen doorgaan en passen in de omgeving.”

Clubhuis in Libellebos

Voor de nieuwe locatie in het Libellebos is samen een inrichtingsplan gemaakt. Scouting heeft een eerste ontwerp laten maken voor het nieuwe clubhuis. Beide partijen zien dat het plan haalbaar is. Het bouwen van een nieuw clubhuis is voor scouting een grote opgave, omdat het werk vooral door vrijwilligers wordt gedaan. Scouting gaat de komende tijd op zoek naar financiële middelen. In de samenwerkingsovereenkomst staan duidelijke afspraken over de planning, taken en kosten. De gemeente start naar verwachting in het najaar van 2026 met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna neemt scouting het terrein in gebruik en zorgt zij zelf voor het verdere beheer.

Nieuwe ligplaats vloot

E-Harbour wil de tweede fase van de jachthaven aan de Wilhelminakade medio 2026 inrichten. In overleg met Provincie Noord-Holland en de scouting is gezocht naar een passende nieuwe ligplaats voor de vloot welke is gevonden aan de Amsteldijk Noord tegenover nummer 33. Deze locatie is geschikt voor het wachtschip Olympus, de sleper en de vletten en de situering past goed bij het gebied.

Inloopbijeenkomst

Op 27 mei van 19.00 tot 20.00 uur is er een inloopbijeenkomst waarin alle plannen worden gepresenteerd aan inwoners, omwonenden en geïnteresseerden. Bezoekers kunnen het eerste ontwerp van het clubhuis bekijken en zien waar het clubhuis komt en waar de vloot komt te liggen. De bijeenkomst vindt plaats in Buurtkamer De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.

Gemeente Uithoorn en Scouting Admiralengroep Uithoorn tekenen de samenwerkingsovereenkomst en afsprakenbrief. Foto: gemeente Uithoorn