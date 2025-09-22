Fotokring Uithoorn legt emotie bij sport vast

Uithoorn – Fotokring Uithoorn bestaat uit 28 leden die tweewekelijks een kringavond houden in de Bilderdijkhof. Daarbij staat het bespreken van geprinte foto’s centraal. Hierbij kan de bespreking adviezen opleveren om een foto te verbeteren. Soms vertelt een lid gedurende tien minuten iets over een project, waarmee hij/zij bezig is, of staat het werk van een fotograaf die een lid inspireert centraal. Daarnaast is er aandacht voor techniek van de camera en nabewerking.

Vorige week dinsdag stond de verkiezing van de foto van de maand in het teken van sportfotografie. Natuurlijk denken de meeste mensen dan aan actie. De winnende foto van Lydia Versluijs liet echter naast actie ook emotie zien: een huilend kind aan het eind van de Polderloop. De foto wint aan zeggingskracht omdat deze is genomen vanaf een laag standpunt, waarbij vader naar zijn zoon kijkt en hem aanmoedigt nog even door te lopen, terwijl andere deelnemer juist blij is en publiek ook vrolijk lijkt. Hier is bewust een snelle sluitertijd gekozen.

Het beeld beleven

Sport is beweging, emotie en beleving- voor de sporter, maar ook voor het publiek. In dit thema is gezocht naar beelden die meer doen dan alleen registreren: foto’s die iets laten voelen, ook voor wie er niet bij was. Of het nu gaat om het beslissende moment in de wedstijd, de intense blik van de atleet of de spanning op de gezichten van supporters langs de lijn; jouw foto moet spreken. Het publiek moet het beeld kunnen beleven, alsof ze er middenin staan.

Uit 21 foto’s werd de foto van Lydia Versluis als foto van de maand gekozen. Deze foto voldoet in alle opzichten aan de bovengenoemde eisen en is qua compositie en kleur een heel aantrekkelijk beeld.

Fotokring Uithoorn staat open voor iedereen die van fotografie houdt en over foto’s wil praten. Meer informatie: www.fotokringuithoorn.nl.

De winnende foto. Foto: Lydia Versluijs