Uithoorn/De Kwakel – Inwoners van Uithoorn en De Kwakel kunnen al langere tijd terecht bij het Financieel Café voor hulp bij vragen over toeslagen, gemeentelijke regelingen of het op orde brengen van hun inkomsten en uitgaven. Ook samen bellen met instanties is een veelgebruikte dienst. Bezoekers geven aan zich gesteund en gehoord te voelen door de vrijwilligers van het café.

Deze laagdrempelige ondersteuning wordt dit najaar tijdelijk uitgebreid. In oktober, november en december is het Financieel Café om de week op woensdagmiddag ook aanwezig in de wijkpost aan het Zijdelwaardplein 100. Inwoners kunnen daar zonder afspraak binnenlopen tussen 14.00 en 16.00 uur.

“We merken dat veel mensen behoefte hebben aan een luisterend oor en praktische hulp bij vragen over financiën, lezen van brieven of invullen van formulieren. Door ook in de wijkpost aanwezig te zijn, maken we het nog makkelijker om even binnen te lopen”, zegt Erik Brons, coördinator van het Financieel Café.

Het eerste Financieel Café in de wijkpost (Zijdelwaardplein 100) is op woensdag 8 oktober. Iedereen met vragen over administratie of financiën is van harte welkom.

Op de foto: Financieel Café tijdelijk ook in wijkpost Zijdelwaardplein. Foto: aangeleverd.