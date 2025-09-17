Filmtiendaagse in Filmtheater Gerrit in een Rietveld-icoon

Uithoorn – Filmtheater Gerrit staat van 17 tot en met 26 september in het teken van de landelijke Bioscoop 10-Daagse. Tien dagen lang worden bezoekers getrakteerd op een gevarieerd filmaanbod in een van de meest bijzondere gebouwen van Uithoorn, ontworpen door Gerrit Rietveld. Het theater, volledig gerund door vrijwilligers, biedt een intieme filmervaring met slechts 50 zitplaatsen en een warme, persoonlijke sfeer.

Van komedie tot klassieker

De Filmtiendaagse opent 17 september met de Nederlandse komedie Mr. & Mrs. Aslan, waarin Yolanthe Cabau en Sinan Eroglu schitteren als een undercoveragent en haar nietsvermoedende echtgenoot. Een luchtige start van een veelzijdig programma. 18 september volgt Heldin, een indringend Duits drama over een verpleegkundige die tijdens een nachtelijke dienst haar grenzen opzoekt. Een film die onder de huid kruipt. 19 september is een dag voor liefhebbers van zowel Britse elegantie als paranormale spanning. Eerst is er een extra voorstelling van Downton Abbey: The Grand Finale, het langverwachte slotstuk van de populaire serie. Later op de avond volgt The Conjuring: Last Rites, een huiveringwekkende horrorfilm met Vera Farmiga en Patrick Wilson.

Kinderfilms

Voor de jongste bezoekers is er 20 en 21 september de Disney Jr. Cinema Club, met interactieve kinderfilms waarin Mickey Mouse, Bluey, Spidey en Winnie de Poeh de hoofdrol spelen. Een feest voor kleintjes én hun ouders. 20 september wordt de gerestaureerde versie van The Sound of Music vertoond, ter ere van het 60-jarig jubileum. Julie Andrews schittert opnieuw in haarscherp 4K en Dolby-geluid – een klassieker om opnieuw verliefd op te worden. 21 september staat in het teken van nostalgie met de originele Toy Story, Nederlands gesproken. Een film die generaties verbindt. Tot slot is er 23 september Een vrouw als Monique, een gelaagde film op het snijvlak van fictie en documentaire. Het verhaal volgt een oudere actrice in Bretagne en biedt een intieme blik op ouder worden, kunst en identiteit.

Filmtheater Gerrit is gevestigd aan de Alfons Ariënslaan 1 in Uithoorn. De zaal is kleinschalig en sfeervol, zonder horeca, maar bezoekers krijgen een drankje aangeboden. Het theater is helaas niet toegankelijk voor mensen die geen trappen kunnen lopen. Tickets kosten 11 euro voor reguliere films en 8,50 euro voor kinderfilms. Reserveren kan eenvoudig via filmtheater-gerrit.nl.

Op de foto: Het theater, volledig gerund door vrijwilligers, biedt een intieme filmervaring met slechts 50 zitplaatsen en een warme, persoonlijke sfeer. Foto: aangeleverd.