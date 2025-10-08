Filmtheater Gerrit ontvangt 4.507,90 euro

Uithoorn – Elk jaar kunnen verenigingen wensen doen bij Rabo ClubSupport. Vervolgens stemmen de leden van de Rabobank welke aanvragen zij steunen. Ook Filmtheater Gerrit in Uithoorn, volledig gerund door vrijwilligers, diende een verzoek in. Dit keer voor hulp bij de vervanging van de projector. En dat werd beloond. Vrijdag 4 oktober werd een cheque van 4.507,90 euro uitgereikt door Anoeradha Baidjoe, actief in de ledenraad van Rabobank Regio Schiphol. De vrijwilligers van de stichting namen deze bijdrage met grote blijdschap in ontvangst. Filmtheater Gerrit is ontzettend blij met dit bedrag en bedankt alle stemmers voor hun overweldigende steun.

Het theater onderneemt diverse acties om de benodigde middelen voor de projector bij elkaar te krijgen. Het begin is er. “We zijn enorm dankbaar voor steun vanuit de gemeenschap”, aldus Danny Kaandorp, voorzitter van Filmtheater Gerrit. “Het laat zien dat cultuur leeft in Uithoorn. We willen deze energie vasthouden en verder uitbouwen. Daarom doen we een oproep aan het lokale bedrijfsleven of de gemeente: help ons als sponsor om regelmatig een filmladder in de Nieuwe Meerbode mogelijk te maken. Zo kunnen we het diverse filmaanbod van Filmtheater Gerrit structureel onder de aandacht brengen en cultuur nog toegankelijker maken voor iedereen.”

Meer weten over het actuele filmaanbod? Kijk op www.filmtheater-gerrit.nl.

Op de foto: V.l.n.r. vrijwilligers Cocky Kester, Gusta Lucassen-Olijhoek, Anoeradha Baidjoe (Rabobank Regio Schiphol) en Gery Hillebrandt. Foto: Phlip van den Dool.