Fikse aanrijding in ochtendspits

Uithoorn – Maandagochtend in de spits ontstond er een fikse aanrijding op de T-splitsing Oude Spoorbaan met de Oosterlandweg. Een auto wilde vanaf de Oosterlandweg richting De Hoef, maar zag daarbij een automobiliste op de Oude Spoorbaan niet met als gevolg een flinke aanrijding.

Door de botsing draaide de auto een halve slag en belande in de berm aan de overkant van de weg en bleef daar gelukkig op de rand hangen. Politie, ambulance en brandweer waren snel ter plaatse en brandweerlieden hielpen de vrouw uit de scheefstaande auto, zodat ambulance-medewerkers haar en de andere bestuurster konden verzorgen. Geen van beiden hoefden mee naar het ziekenhuis. De politie heeft alle verklaringen opgenomen en een berger heeft de voertuigen afgevoerd. Verkeer moest enige tijd omrijden, maar dat gaf geen grote problemen.

Op de foto: Door de botsing draaide de auto een halve slag en belande in de berm aan de overkant van de weg. Foto: Jan Uithol.