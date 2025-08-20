Fijnstof in 2025 onder WHO-norm

Uithoorn – De luchtkwaliteit in Uithoorn blijft ook in 2025 opvallend goed. Uit de nieuwste rapportage van het RIVM blijkt dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht opnieuw onder de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt. Daarmee zet de positieve trend van de afgelopen jaren zich voort. In 2024 daalde de gemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) met 4 procent ten opzichte van 2023, en ook stikstofdioxide nam met 2 procent af. Voor 2025 wordt een verdere daling verwacht, mede dankzij beleidsmaatregelen zoals stimulering van elektrisch vervoer en strengere emissienormen.

Verwachting

Toch blijft het beeld lokaal verschillend. In de buurt van drukke wegen en industriegebieden liggen de concentraties nog altijd hoger. “De berekeningen houden geen rekening met waar iemand precies woont”, waarschuwt Joop Wesseling van het RIVM. Wat Uithoorn onderscheidt, is dat de luchtkwaliteit er beter is dan in omliggende gemeenten. Terwijl landelijk nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking wordt blootgesteld aan te veel fijnstof, blijft Uithoorn onder de WHO-norm. De verwachting is dat de luchtkwaliteit tussen 2025 en 2035 verder zal verbeteren, al zijn er onzekerheden door veranderende weersomstandigheden zoals minder wind en meer regen. Voor nu kunnen de inwoners van Uithoorn opgelucht ademhalen, letterlijk.