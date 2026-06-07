Music in the Air (157): Anne Karen Boiten

Door Rein van der Zee

Uithoorn – De Uithoornse Anne Karen heeft een latin dansschool in Aalsmeer.

Hoe belangrijk is muziek voor jou, Anne Karen?

“Het is mijn levensbehoefte. Ga iedere week op z’n minst één keer eropuit om livemuziek te horen, lokaal of naar een bekende act. Juist omdat ik een dansschool heb is muziek onontbeerlijk.”

Wanneer begon je met muziek en wie beïnvloedde jou?

“Op mijn zevende. Ik woonde toen in Suriname en daar maakte ik bewust livemuziek mee.

In Suriname heb je veel culturen waarin muziek altijd wel voorkomt, het is dan ook in Zuid-Amerika. Aangezien we nog niet veel bijzondere tv-zenders hadden werd er veel muziek gedraaid thuis, diverse stijlen passeerden de revue. Ik ben zeker beïnvloed door de soul en disco uit de jaren 70, maar ook Edith Piaf en Charles Aznavour. Maar natuurlijk ben ik van de latin muziek.

Vroeger speelde ik op blokfluit, gitaar en piano. Ik ben ook DJ, ik mix de muziek niet maar ik wil juist de authentieke muziek laten horen. Na 15 jaar in Suriname ging ik naar Nederland. Op mijn 18e begon ik met stijldansen, deed ook aan wedstrijden mee en op mijn 25ste ben ik gaan reizen. Daarna ben ik Salsa gaan dansen en in 2006 ging ik daarin lesgeven.”

Je hebt tegenwoordig een dansschool in Aalsmeer?

“In 2014 startte ik in Aalsmeer mijn dansschool, SalsAnna, die nu 12,5 jaar bestaat. Ik woon inmiddels 36 jaar in Nederland. Ik geef samen met Wilgo Salsa danslessen (Salsa betekent ‘saus’ in het Spaans). Het is een muziekstijl die voortkomt uit de Cubaanse ‘son’ (genre) en Amerikaanse jazz. Naast de son is salsa ook verwant aan andere Latijns-Amerikaanse muziekstijlen zoals merengue, bachata, cumbia, chachacha en bolero. Wij geven les in Puerto-Ricaanse stijl met kleine uitstapjes met Cubaanse figuren en LA figuren. We geloven dat als je als heer kan leiden en als dame kan volgen, je alle stijlen kunt dansen, ongeacht waarin je geschoold bent.

We doen verschillende niveaus. Bij ons doen we ook Kizomba, dat komt uit Afrika.”

Je zal vast wat meegemaakt hebben tussen het dansen door?

“Ooit deed ik een workshop dansen op de militaire basis in Valkenburg in Zuid-Holland. Je moet weten dat er met dansen een discipline aanwezig moet zijn, de één is de leider, de ander is de volger. Ik heb toen de militairen (hoofdzakelijk mannen) samen laten dansen, dat leverde een hoop gegiechel op. Expres liet ik de lagere rangen de leidinggevende rol doen en de hogere rangen moesten volgen. Dat was zo leuk! De rollen waren nu eens omgedraaid!

In 2016 heb ik interviews over dansmuziek en reizen geschreven in een glossy magazine, Latin A-Life genaamd, dat heb ik 2 jaar gedaan.”

Heb je nog toekomstplannen?

“De lessen ga ik misschien uitbreiden, en workshops doen.”

Anne Karen als DJ. (Foto: Salsa Anna)