Fietstocht langs de littekens van de Eerste Wereldoorlog

Uithoorn – In de Buurtkamer Meerwijk gaf Ruud Stolte donderdag 25 september een indrukwekkende presentatie over zijn fietstocht langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog.

Stolte, die vaker lezingen verzorgt over zijn lange fietstochten, doorkruiste in april dit jaar België en Noord-Frankrijk. Voorafgaand aan zijn reis verzamelde hij uitgebreid historisch materiaal over de locaties die hij wilde bezoeken. Tijdens de presentatie deelde hij niet alleen zijn eigen foto’s en videobeelden, maar ook authentiek beeldmateriaal uit de oorlogstijd, ondersteund door passende muziek.

De tocht begon bij het slagveld van Ieper in Zuidwest-België, waar op 4 augustus 1914 de Duitse inval begon. De Slag om Ieper eiste meer dan een miljoen levens en was berucht vanwege het gebruik van gifgas – eerst chloor, later fosgeen en mosterdgas.

Aangrijpend moment

Via de Somme – eveneens een plek van ongekende verwoesting – fietste Stolte langs talloze militaire begraafplaatsen, elk gewijd aan een ander land. Zo bezocht hij onder meer het Britse Tyne Cot Cemetery, het Duitse kerkhof in Langemark en het Canadese monument bij Vimy Ridge. In Reims zag hij de sporen van verwoesting, waaronder de zwaar beschadigde kathedraal.

Een aangrijpend moment tijdens zijn reis was het bezoek aan het volledig verwoeste dorp Vauquois bij Verdun. Het dorp lag op een strategische heuvel, waar zowel de Duitsers als de geallieerden tunnels groeven voor ondergrondse oorlogsvoering. Bij Fort Douaumont, nabij Verdun, bezocht Stolte een immense begraafplaats met graven per nationaliteit.

Na Verdun keerde hij huiswaarts. De presentatie eindigde met het gedicht We will remember, een eerbetoon aan de miljoenen slachtoffers van de Grote Oorlog.

Buurtkamer Meerwijk is elke donderdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur in Fort aan de Drecht. Voor meer informatie: buurtkamermeerwijk@gmail.com.

Ruud Stolte fietste langs de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Foto: aangeleverd.