Fietspad in plaats van rijbaan

Uithoorn – Verleden week heeft een bestuurder vanaf de Potgieterlaan op de rotonde per ongeluk het fietspad genomen in plaats van de gebruikelijke rijbaan. Een fietser kon de auto – gelukkig – ontwijken. Hierna heeft hij met hoge snelheid een electriciteitskast uit de grond gereden en is op een boom geklapt. Hierdoor raakte zijn vrouw op de passagiersstoel zwaargewond en moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Hiervoor werd al het mogelijke gedaan. In de zinderende hitte werden deuren, deurstijl en achterklep losgeknipt en andere delen weggedrukt, zodat het slachtoffer op de best mogelijke manier op de brancard kon worden geholpen. Tijdens die bevrijding hield een agent continu haar hoofd in dezelfde positie om verder letsel te voorkomen. Hierna is ze met spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De bestuurder was al eerder met een andere ambulance mee en had lichtere verwondingen. Bijkomend probleem was de voedingskabel waar de kast had gestaan. Hier stond nog 400 volt spanning op. Hiervoor kwamen meteen medewerkers van zowel Liander als de gemeente Uithoorn ter plaatse en werden er direct hekken omheen geplaatst. Een berger heeft het wrak met enige moeite opgehaald.

Op de foto: Behoorlijke ravage na een eenzijdig ongeval. Foto: Jan Uithol.