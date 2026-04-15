Fietser zwaargewond na val

De Kwakel – Op de Watsonweg is zaterdag een meisje op de fiets ongelukkig ten val gekomen; zij raakte zwaargewond. Omstanders boden direct eerste hulp en alarmeerden 112, waarop twee ambulances, meerdere politiewagens en de traumaheli ter plaatse kwamen. De helikopter kon heel dicht bij het ongeval landden op de dijk van de Vuurlijn, waardoor de noodarts snel beschikbaar was. Na de eerste verzorging ter plaatse is het slachtoffer met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, de politie doet verder onderzoek.
Op de foto: Omstanders boden direct eerste hulp en alarmeerden 112. Foto: Jan Uithol.