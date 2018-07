Uithoorn – Aan de Amsteldijk Zuid is even na middernacht van donderdag 19 op vrijdag 20 juli een fietser in de Amstel beland.

Andere fietsers hebben de man direct uit het water gehaald en zijn begonnen met de reanimatie. Hulpdiensten kregen ter plaatse weer hartslag en ademhaling, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Hoe de man met zijn fiets in het water kon belanden, is niet bekend.

Foto: VTF – Vivian Tusveld