Feestelijke tweede editie Buurtenfestival

Uithoorn/De Kwakel – Zaterdag 27 september vond tijdens Burendag de tweede editie van het Buurtenfestival plaats. Diverse verenigingen, organisaties en particulieren deden mee en openden hun deuren voor bezoekers. Een van de hoogtepunten was de eerste editie van Heel Uithoorn Bakt, georganiseerd door Uithoorn voor Elkaar.

De opening van het Buurtenfestival vond plaats bij De Scheg met het startschot voor het tweede NK Badeendjes Vissen. Wethouder José de Robles stond samen met dorpsdichter Amanda ten Cate en een aantal fanatieke deelnemers aan de rand van het wedstrijdbad om zoveel mogelijk eendjes aan de haak te slaan. Vervolgens droeg de dorpsdichter een prachtig gedicht voor, met daarin verwijzingen naar de diverse activiteiten van de dag en het belang van verbinding.

Van alles te doen

In De Scheg was van alles te doen: Folklore Exotica liet deelnemers kennismaken met kleding uit andere culturen, Creativefit en Capoeira Uithoorn gaven demonstraties en workshops. Het meest populair was echter het lasergamen. Ook op andere plekken in Uithoorn en De Kwakel was van alles te beleven, van jeu-de-boules tot aan knuffelen met alpaca’s. De open dag van Jump Freerun was een schot in de roos.

In de Bilderdijkhof was het heel gezellig tijdens de eerste editie van Heel Uithoorn Bakt. De deelnemers hadden hun uiterste best gedaan en vele uren besteed aan het maken van heerlijke taarten. Voor de jury was het dan ook niet makkelijk om de winnaars aan te wijzen. Het was een geslaagde eerste editie, die smaakt naar meer.

Het Buurtenfestival is een initiatief van Dit Zijn Wij Uithoorn!, Gemeente Uithoorn en Uithoorn voor Elkaar. Met het festival willen zij laten zien wat Uithoorn en De Kwakel te bieden hebben. En ontmoetingen stimuleren.

Wethouder José de Robles (links) en banketbakker Robbin van bakkerij Hulleman waren de jury bij Heel Uithoorn Bakt. Foto: Naomi Heidinga.