Feestelijke boekpresentatie Uithoornse Pauline Zeij

Door Janna van Zon.

Aalsmeer/Uithoorn – Op het Museumplein in het Art Centre van Aalsmeer vond vrijdag 16 mei de feestelijke presentatie plaats van het Boek van Joek geschreven en geïllustreerd door de Uithoornse Pauline Zeij. Pauline had zich geen meer geschikte plek kunnen wensen om haar eerste boek aan het grote publiek te tonen. De ruimte ademt een sfeer uit die inspireert en waar je je welkom voelt. De belangstelling van het vrolijk geklede gezelschap was groot en spontaan.

Eén van de hoofdrolspelers teckel Theodoor – de zeer dappere torenwachter – voelde zich ondanks de drukte geheel op zijn gemak en liet zich door iedereen aaien. Ook de feestelijke ballonnen die in het boek voor plezier zorgen ontbraken niet. Vriendin Mascha Bakker zorgde voor een vlot lopend interactieve opening inclusief een geanimeerd interview met Pauline en met uitgever Michel Schoonheim van Uitgeverij Sauberhaus. Aan de vierjarige Lily werd het eerste exemplaar uitgereikt en zij vond het boek hééél leuk.

Vertrouwde plek

Het Art Centre Aalsmeer is een vertrouwde plek voor Pauline Zeij. Heel wat uren brengt zij door in haar atelier. Als kunstenaar heeft zij inmiddels behoorlijk wat bekendheid gekregen. Naast het schilderen was er echter de wens om een kinderboek te schrijven. Het moest een boek worden dat haar herinnerde aan haar eigen kinderjaren toen zij voor het slapen gaan werd voorgelezen. Al snel werd duidelijk dat een boek schrijven tijd vergt en je de tijd er ook voor moet nemen.

Na een drie jarige zeer leerzame ontdekkingstocht is er een boek ontstaan dat (groot) ouders met heel veel plezier zullen gaan voorlezen en voor kinderen die de leeftijd hebben bereikt zelf te kunnen lezen is het ook een heel leuk avontuurlijk en fantasierijk boek met hartverwarmende verhalen over vriendschap en jezelf durven zijn.

Bijzonder boek

Joek het konijn krijgt na heel lang zeuren eindelijk van zijn ouders de oorbellen waarvan hij almaar heeft gedroomd; hele grote opvallende oorbellen. Maar het valt toch een beetje tegen alleen. Hoe moet hij dat nu aan zijn ouders gaan vertellen? Gelukkig heeft zijn vriendje Stubby – de vrolijke uitbundige pony – een plan. Maar of dat idee nu zo verstandig is?

Het is uitstekend gelukt om van het Boek van Joek een opvallend boek te maken. Allereerst het formaat, vervolgens de aansprekende cover van een konijn dat je aankijkt op een wijze dat je het boek wel moet kopen. De illustraties zijn allemaal kunstwerkjes en de wijze waarop er met letters is ‘gespeeld’ maakt het lezen nog leuker. En dan is er als ‘toegift’ ook een vrolijke boekenlegger. Op de laatste pagina staan behalve de namen van de ontwerpers iets wat het boek nog meer bijzonder maakt: “De uitgever stelt alles in het werk om op milieuvriendelijk en duurzame wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij dit papier is het zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.”

Heerlijke hapjes

Gelukkig waren er genoeg boeken in voorraad zodat iedereen een gesigneerd boek kon aanschaffen. Werd het glas op de aankoop en het komende succes geheven en de prachtige uitziende en verrukkelijke smakende hapjes genuttigd. Het werd een middag van schoonheid en kwaliteit.

Op de foto: Het eerste exemplaar van het Boek van Joek was voor de 4-jarige Lily. Foto: aangeleverd.