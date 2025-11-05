Extra boa’s, dertig agenten en creatieve ideeën: Kan Uithoorn de rust bewaren?

Uithoorn – Hoe voorkomen we dat de komende jaarwisseling opnieuw uitmondt in chaos? Met die vraag kwamen donderdagavond 30 oktober bewoners van de Europarei, vertegenwoordigers van politie, brandweer en woningcorporatie Eigen Haard bijeen in Sporthal De Scheg. De gemeente organiseerde de bijeenkomst onder het motto: ‘Wat regelt de gemeente voor de jaarwisseling 2025/2026?’

Wethouder De Robles opende de avond, maar moest door naar een raadsvergadering. Daarna namen gemeentemedewerkers Jansen en Meskers het stokje over. Zij blikten terug op de vorige jaarwisseling, die werd ontsierd door rellen en het in brand steken van vijf auto’s. “Dat mag niet nog eens gebeuren”, klonk het unaniem.

Plan van aanpak en extra inzet

De gemeente presenteerde een nieuw plan van aanpak, gebaseerd op suggesties van bewoners tijdens een eerdere bijeenkomst in januari. Belangrijkste maatregelen: drie extra boa’s – in totaal vijf – en tijdens Oud en Nieuw ongeveer dertig politieagenten in de wijk. Daarna gingen bewoners in groepen in gesprek met politie en gemeente. Op grote borden verschenen tientallen ideeën, variërend van praktische tot creatieve oplossingen: afvalcontainers opbergen in tuin of schuur, de buurt-app opnieuw activeren, sporttoernooi voor jongeren, extra verlichting in parken en parkeerterreinen, afsluiten van boxgangen en doorgangen rond laagbouw op oudejaarsdag en felle lampen aan balkons om flats beter zichtbaar te maken.

Cameratoezicht en risicogebied

Meer cameratoezicht werd afgewezen: te weinig effect door donkere plekken en gezicht bedekkende kleding. Wel opperde iemand een verbod op hoodies, zoals bij eerdere demonstraties. Ook werd voorgesteld om de Europarei tot risicogebied te verklaren, zodat politie makkelijker kan fouilleren. Verder kwam het idee, dat wijkagenten vooraf in gesprek gaan met ouders van bekende raddraaiers.

Scepsis en realiteit

Ondanks alle plannen klonk er scepsis. “Vijf jaar geleden spraken we ook met de burgemeester. Sindsdien is het elke jaarwisseling hommeles”, verzuchtte een bewoner. De zorgen zijn niet ongegrond: terwijl binnen werd vergaderd, reden jongeren op fatbikes langs de sporthal en ging buiten een vuurwerkbom af. Andere suggesties zoals drones, burgerwachten en bouwlampen werden door politie als onpraktisch of risicovol bestempeld. Ook het advies om auto’s elders te parkeren riep vragen op: “Waar dan? En staat hij daar wel veilig?”

Nog meer ideeën

Op de borden verschenen nog ideeën als vuurwerkvoorlichting op scholen, buurtvaders inzetten, samenwerking met moskee, een centrale vuurwerkshow en een schouw kort voor Oud en Nieuw. De gemeente zegde toe een nieuwe bijeenkomst te plannen. “We zitten met deze situatie in onze maag, maar we nemen het serieus.”

Op de foto: Op de borden verschenen talloze ideeën. Foto: Jan Uithol.