Explosie aan wespennesten door warme zomer

De Ronde Venen/Uithoorn – Deze zomer zorgt voor een ongekende toename van wespenoverlast in onze regio. Door het warme en droge weer is het aantal meldingen van wespennesten dit jaar explosief gestegen. Landelijk platform De Bestrijdingsbrigade spreekt zelfs van een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Augustus horrormaand

“We hebben nu al tienduizend wespennesten bestreden en het ergste moet nog komen”, zegt directeur Martijn Wijbenga. “Met het aanhoudende mooie weer verwachten we dagelijks ruim 300 nieuwe meldingen.” Ook in De Ronde Venen en Uithoorn merken lokale bestrijders de drukte. “Ik kom dagelijks in Mijdrecht, Vinkeveen en Uithoorn voor meldingen”, vertelt Ivo Willems, een ervaren ongediertebestrijder. “Augustus wordt echt een horrormaand. Wespen zijn dan op hun agressiefst.”

Volgens experts is de toename goed te verklaren. Door de zachte winter hebben veel meer wespenkoninginnen overleefd. In combinatie met een warm voorjaar zijn de nesten eerder actief geworden en sneller gegroeid. “We zien in vrijwel alle provincies een sterke stijging, en ook in onze regio is het aantal meldingen fors toegenomen,” aldus Wijbenga.

Aziatische hoornaar

Naast de gewone wesp duikt ook de Aziatische hoornaar steeds vaker op in onze omgeving. Deze invasieve soort, ook wel ‘killerwesp’ genoemd, vormt een bedreiging voor honingbijen en andere nuttige insecten. “Ik heb dit jaar al meer dan vijftig nesten van Aziatische hoornaars aangepakt”, zegt een bestrijder. “Vorig jaar waren dat er nog maar een paar.” De hoornaar is groter, agressiever en moeilijker te bestrijden dan de gewone wesp. Dat maakt hem extra gevaarlijk voor de biodiversiteit en landbouw in onze streek. In sommige delen van Nederland is het aantal meldingen zelfs vertienvoudigd.

Inwoners van De Ronde Venen en Uithoorn wordt geadviseerd alert te zijn op wespennesten in tuinen, schuren en onder dakranden. Vermijd het zelf verwijderen van nesten en schakel bij overlast een professionele bestrijder in. Meldingen kunnen gedaan worden via lokale bestrijdingsdiensten of landelijke platforms zoals De Bestrijdingsbrigade.

Let op!

In deze tijd bieden ook veel malafide wespennestbestrijders zich aan. Deze herken je – vraag erom – aan geen KVK-registratie of vergunning en geeft geen garantie op de bestrijding. Vaak vraagt hij contant geld, biedt een ‘spoedtarief’ aan zonder duidelijke prijsopgave en heeft geen traceerbare website of reviews. Hij kan dreigen met gevaar als je niet direct akkoord gaat. Let op onprofessionele communicatie, vage bedrijfsnamen en het ontbreken van een factuur. Kies altijd voor een gecertificeerd bedrijf met transparante werkwijze en goede recensies.

Op de foto: Wespennesten zorgen momenteel voor veel overlast. Foto: aangeleverd.