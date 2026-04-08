Sjoelen wegens succes verlengd

Mijdrecht – Recreatief sjoelen in het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht bleek de afgelopen drie maanden een groot succes te zijn. Daarom is besloten om deze activiteit voort te zetten. Dit betekent, dat vanaf maandag 13 april de zaal van het Veenweidebad weer beschikbaar is voor degenen die op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van de feestdagen, een steentje willen gooien. Er zijn voldoende sjoelbakken aanwezig. Aanmelden is niet nodig. De inloop is vanaf 13.00 uur en de kosten zijn 5 euro per persoon per keer.

