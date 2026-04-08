Rick FM heeft nieuw erelid en lid van verdienste

Uithoorn – Tijdens een grote medewerkersvergadering van Rick FM, waar vooral werd gesproken over de toekomst en de vorming van een streekomroep, was er ook een feestelijke afsluiting. Marco Koeleman en Hans Busscher werden onderscheiden. Koeleman is precies 35 jaar werkzaam als radiomaker bij Rick FM en maakte de verandering mee van 20 uur per week uitzenden naar 24 uur per dag. Hij stond aan de basis van de automatisering, waardoor constant uitzenden mogelijk werd. Nog altijd verzorgt hij alle non-stop bij Rick FM. Verder maakt hij op vrijdagochtend het programma ‘Goedemorgen Amstelland’. Koeleman is nog van de oude stempel, met een alias Ben van Galen, zoals vroeger in de piratentijd.

Onderscheiden

Hij las ook jarenlang het lokale nieuws, maakte interviews, zorgde ervoor dat Info-Direct een programma werd dat vijf dagen per week kon worden uitgezonden. Daarnaast zorgde hij voor de introductie van twee websites, waarop in de loop der jaren steeds meer lokaal nieuws te vinden is. Als assistent programmaleider begeleidde hij nieuwe medewerkers, zoals Ria Tammer, Frank van Agtmaal en Hans Busscher. Hij is onderscheiden met de titel: erelid van Rick FM. Busscher begon ook als nieuwslezer, maar blonk vooral uit in zijn interviews met artiesten bij locatie-uitzendingen en de verbinding die hij legde tussen Rick FM en culturele organisaties in de gemeente Uithoorn. Dit leidde er mede toe dat Hans Busscher uitgroeide tot de pr-man van Rick FM. Hij deed dit dertien jaar en werd voor zijn werk onderscheiden met de titel: Lid van Verdienste.

Op de foto: Marco Koeleman en Hans Busscher werden onderscheiden. Foto: aangeleverd.