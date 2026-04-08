Caty Jansen en Gijs v.d. Vliet winnen paasprijsbiljarten

De Ronde Venen – Caty Jansen en Gijs v.d. Vliet zijn winnaar geworden van het paasprijsbiljarten van biljartclub De Merel/Thijmen van Veen Grond en Waterwerken 2026. Met overmacht waren zij de allerbeste in de voorronden om in de finale meedogenloos af te rekenen met Peer v.d. Meer en Walter van Kouwen, die kansloos tweede werden. De strijd om plaats drie werd gewonnen door Henny v/t Hul en Gerard Redegeld, die Dennis Kraak en Gerard Roling naar de vierde plaats stuurden.

Aanstaande weekend, 11 en 12 april, wordt de halve finale van het driebandentoernooi toernooi gespeeld, aanvang 14.00 uur, waarna 18 en 19 april de finale gespeeld gaat worden met acht biljarters. Biljartclub de Merel kan nog nieuwe leden gebruiken zowel voor de interne competitie op woensdagavond, aanvang 19.30 uur, als voor De Ronde Venen competitie 2026/2027. Opgeven en informatie kan bij Café Biljart de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen of per telefoon 06 – 4794 4949 / 06 – 4794 4950, mail: demereldorus3@gmail.com.

Op de foto: Caty Jansen en Gijs v.d. Vliet winnaars paasprijsbiljarten. Foto: aangeleverd.