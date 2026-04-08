‘Sound the Trumpet!’ brengt sprankelend zondagmiddagconcert

Mijdrecht/Wilnis – De serie zondagmiddagconcerten presenteert een muzikaal programma, dat belooft het publiek in feeststemming te brengen. Onder de titel ‘Sound the Trumpet!’ weerklinken in de Johannes de Doperkerk niet alleen twee trompetten van topklasse, maar ook het monumentale Maarschalkerweerd-orgel. Het concert begint zondag 12 april om 15.00 uur in de kerk aan het Driehuisplein.

Met trompettisten Maarten Elzinga en Olaf Schipper, aangevuld met organist Ton van Eck, tot 15 januari van dit jaar ruim 25 jaar titulair organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem, staat het publiek een bijzonder afwisselend programma te wachten. Zo worden onder meer de Fanfares van Igor Stravinsky en Aaron Copland uitgevoerd, werken, waarin het orgel op momenten zelfs als een volwaardige trompetstem fungeert. Daarnaast klinken composities van onder anderen Antonio Vivaldi, Robert Schumann, Johann Sebastian Bach en John Linton Gardner. De combinatie van twee trompetten en het grote pijporgel belooft een virtuoos klankspel, waarbij melodieën speels over elkaar heen buitelen.

De kerkdeuren openen om 14.30 uur. Het concert is vrij toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de musici in Zorghuis Tante Bep (voorheen de S.e.T. Residentie), direct naast de kerk. De opbrengst van de deurcollecte komt ten goede aan het Johannes Hospitium in Wilnis, dat met grote deskundigheid palliatieve terminale zorg biedt aan mensen in hun laatste levensfase.

Meer informatie is te vinden op www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Trompettist Olaf Schipper. Foto: aangeleverd.