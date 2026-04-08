Leerlingenconcert Shyla Zoet bij Sjiek aan de Amstel

Uithoorn – Zang- en pianodocent Shyla Zoet organiseert zondag 12 april een bijzonder en gratis toegankelijk leerlingenconcert bij Sjiek aan de Amstel in Uithoorn. Tussen 15.30 en 18.00 uur laten haar leerlingen horen en zien waar zij de afgelopen periode met veel enthousiasme aan hebben gewerkt.

Tijdens deze middag treden zowel zang- als pianoleerlingen op, variërend in leeftijd en niveau. Het concert biedt een gevarieerd programma met verschillende muziekstijlen en is een mooie gelegenheid om jong en oud talent in een sfeervolle setting te bewonderen.

Het leerlingenconcert is vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in muziek. Bezoekers zijn van harte welkom om de sfeer te proeven, kennis te maken met de lessen van Shyla Zoet of gewoon te genieten van een inspirerende muzikale middag.

Meer informatie: www.shylazoet.nl, info@shylazoet.nl.

Op de foto: Sheila Zoet (rechts) met een van haar leerlingen. Foto: aangeleverd.