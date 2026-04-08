Meezingkoor Uithoorn verwelkomt nieuwe deelnemers

Uithoorn – Meezingkoor Uithoorn heeft ruimte voor enthousiaste zangers en zangeressen. Het koor is laagdrempelig: er is geen lidmaatschap, geen stemtest en geen leeftijdsgrens. Iedereen die van zingen houdt, kan vrijblijvend binnenlopen.

Het repertoire varieert van Amsterdamse klassiekers van onder anderen Johnny Jordaan en Leen Jongewaard tot bekende Nederlandstalige meezingers van artiesten als Frans Bauer en Marianne Weber. Plezier staat centraal; mooi zingen mag, enthousiast zingen móét.

Het koor repeteert elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur in Zorgcentrum Het Hoge Heem in Uithoorn. De muzikale leiding is in handen van accordeonist Louise Prins.

Meer informatie is te vinden op www.meezingkooruithoorn.nl.

