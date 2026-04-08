Mijdrecht – The 70’s Unplugged is al tien jaar on the road en dat viert de band met een avond vol met de beste popsongs uit de gouden jaren van de popmuziek. De band heeft een geheel eigen sound opgebouwd met hun versies van klassiekers van Crosby, Stills, Nash & Young, Fleetwood Mac, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Bob Dylan, The Eagles, James Taylor, Linda Ronstadt en veel meer. CultuurHuis Mijdrecht haalt ze zaterdagavond 11 april 20.00 uur naar ’t Parochiehuis in Mijdrecht. Tickets via: www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Voor deze anniversary-tour heeft The 70’s Unplugged een setlist gemaakt met de persoonlijke favorieten van de afgelopen jaren, maar ook songs die steeds maar niet aan bod kwamen. Verwacht niet alleen prachtige muziek, maar ook de verhalen achter de songs en vermakelijke anekdotes over het on-the-road bestaan van de afgelopen tien jaar.

De band bestaat uit Vannessa Thuyns (zang en piano), Joost Dobbe (zang, gitaar en mondharmonica), René Veerhuis (drums en zang), Leo Mongula (bas en zang) en Jan Willem Verbeek (gitaar en zang).

Stichting CultuurHuis Mijdrecht is een bewonersinitiatief dat het belangrijk vindt dat inwoners in eigen dorp oftewel ‘om de hoek’ kunnen genieten van voorstellingen, film en muziek. Ze streven naar een eigen theater in Mijdrecht. Naast het Cultuurhuis is er ook een Filmhuis Mijdrecht, dat elke donderdag een film vertoont in ‘t Oude Parochiehuis.

Op de foto: Popsongs met The 70’s Unplugged. Foto: aangeleverd.