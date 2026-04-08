ECKU organiseert informatie- en discussieavond

Uithoorn/De Kwakel – Energie Coöperatie De Kwakel & Uithoorn (ECKU) organiseert donderdagavond 16 april om 19.45 uur een informatie- en discussieavond over een thema dat steeds meer inwoners bezighoudt: thuis- of buurtbatterijen? De avond vindt plaats in De Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100 in Uithoorn. ECKU is een lokale energiecoöperatie ván en vóór bewoners. De organisatie richt zich op energiebesparing, lokale duurzame energie, advies, het organiseren van bijeenkomsten en wordt gedragen door inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Actueel en urgent onderwerp

Een woordvoerder laat weten: “De energiecrisis waarin we nu verzeild zijn geraakt heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn als we volledig afhankelijk zijn van fossiele energie en grote energiemaatschappijen. Hoge gasprijzen, volatiele stroomtarieven en geopolitieke onzekerheid hebben veel huishoudens hard geraakt. Mede daarom hebben veel inwoners in De Kwakel en Uithoorn de stap gezet naar zonnepanelen: om bij te dragen aan een schonere energievoorziening én om minder afhankelijk te zijn van de energiemarkt.” Een belangrijke stimulans daarbij was de salderingsregeling: stroom die je terug levert aan het net wordt afgetrokken van de stroom die je zelf afneemt. Maar per 1 januari 2027 verdwijnt deze regeling. Dat betekent, dat terug geleverde zonnestroom voortaan tegen een veel lagere vergoeding wordt afgerekend. Zonnepanelen leveren immers vaak het meest op overdag, als je zelf weinig thuis bent. Die overtollige stroom verdwijnt dan goedkoop het net in, terwijl je ‘s avonds duur stroom inkoopt.

Batterijen als oplossing?

Een veelgehoorde oplossing is het opslaan van overtollige zonne-energie in een batterij. Maar wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen? Tijdens de avond op 16 april gaat ECKU hier dieper op in. Er zijn grofweg twee varianten: de thuis-batterij, die je bij je eigen woning installeert, en de buurtbatterij, een gedeelde oplossing waarbij meerdere huishoudens samen de capaciteit van één grotere batterij benutten. Beide varianten verschillen in kosten, techniek, rendement en organisatie, en juist daarover wil ECKU met belangstellenden in gesprek. De organisatie gelooft, dat burgers zelf het voortouw kunnen nemen in de energietransitie, zodat de voordelen van duurzame energie in de eigen gemeenschap blijven. De coöperatie brengt bewoners, gemeente en bedrijven samen en biedt toegang tot energiecoaches die praktisch advies geven over besparing en verduurzaming. Aanmelden kan via info@ecku.nl. Voor leden is deelname gratis. Niet-leden zijn van harte welkom en kunnen lid worden voor 12 euro per jaar. Dit is de eerste in een reeks avonden. Volgende bijeenkomsten gaan onder andere over energiedelen, energiemanagementsystemen en warmtepompen en -netten.

Op de foto: ECKU organiseert donderdag 16 april een informatie- en discussieavond. Foto: aangeleverd.