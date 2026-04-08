Wilnisse rommelmarkt viert 50e editie

Wilnis – De Wilnisse rommelmarkt viert zaterdag 2 mei haar 50e editie. Tussen 09.30 en 15.00 uur verandert het kerkplein bij de Hervormde Kerk opnieuw in een bruisende markt vol tweedehands schatten, lokale gezelligheid en dit jaar een bescheiden vleugje jubileumglans.

De volledige opbrengst gaat dit jaar naar het WILMA trainingsinstituut in Mathare, één van de grootste sloppenwijken van Nairobi (Kenia). Het instituut is ontstaan uit de samenwerking tussen de Hervormde Gemeente Wilnis en de Redeemed Gospel Church. Studenten kunnen er drie opleidingen volgen die hen helpen bouwen aan zelfstandigheid en een duurzame toekomst. Met de inkomsten van de rommelmarkt kan het schoolgebouw worden uitgebreid en wordt er gewerkt aan de opstart van een nieuwe cateringopleiding. Zo krijgen nóg meer jongeren uit Mathare perspectief op beter werk en een betere levenssituatie.

Extra feestelijkheden

Voor de 50e editie pakt de organisatie uit. De extra jubileumactiviteiten worden de komende weken bekendgemaakt via Instagram, maar een traditie blijft uiteraard onveranderd: het opbod. Om 12.00 uur gaan de grotere, bijzondere kavels onder de hamer. Daarnaast kunnen bezoekers zich tegoed doen aan versgebakken wafels, een van de populairste onderdelen van de markt.

Wie nog bruikbare spullen heeft die een tweede leven verdienen, kan deze dagelijks (behalve op zondag) inleveren aan de Mijdrechtse Dwarsweg 19 in Wilnis. Actuele updates zijn te vinden op Instagram via @wilnisserommelmarkt of op de website: www.rommelmarktwilnis.nl.

Op de foto: Het kerkplein verandert in een bruisende markt vol tweedehands schatten, lokale gezelligheid en dit jaar een vleugje jubileumglans. Foto: aangeleverd.