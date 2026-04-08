Poppies presenteert eigen productie ‘Ons Zonnestraal’

Mijdrecht – De lokale musicalstichting Poppies zet komend voorjaar opnieuw een sprankelende productie op de planken. Zaterdag 11 april, 20.00 uur, en zondag 12 april, 14.00 uur, speelt in het Veenlandencollege in Mijdrecht de familievoorstelling ‘Ons Zonnestraal’, uitgevoerd door talentvolle jongeren vanaf groep 7.

Poppies, volledig draaiend op vrijwilligers, biedt al jaren lessen in acteren, zang, dans en groepsontwikkeling. Met Ons Zonnestraal laten zij zien hoeveel creativiteit binnen de stichting schuilgaat. Het script is namelijk volledig zelf geschreven door de vrijwilligers, die daarmee een originele en herkenbare musicalervaring neerzetten.

Asociale familie

Het verhaal neemt het publiek mee naar een ogenschijnlijk perfect, keurig dorp waar de rust ruw wordt verstoord door de komst van een heerlijk asociale familie. Hun directe gedrag en ongeremde levensstijl zorgen voor hilarische botsingen met de keurige dorpsgemeenschap. De musical belooft een mix van humor, vrolijke muziek en jeugdige energie. Met deze nieuwe productie hoopt Poppies opnieuw te laten zien hoeveel plezier en talent er in de regio aanwezig is. Een aanrader voor iedereen die houdt van lokaal toneel en jong podiumtalent.

Meer informatie en kaarten: www.stichtingpoppies.nl.

Op de foto: De musical belooft een mix van humor, vrolijke muziek en jeugdige energie. Foto: aangeleverd.