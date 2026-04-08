Tien jaar insulinevrij door leefstijlprogramma voor diabetes type 2

Uithoorn – Han Seijger (70) was tien jaar geleden een van de allereerste deelnemers van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’. Deze Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) zet eten, bewegen, ontspannen en slapen bewezen effectief in als medicijn. Dit jaar is hij tien jaar insulinevrij. Han: “Ik ben niet meer ziek, maar een rijk gezegend man.” Een van de ‘Keer Diabetes2 Om’-locaties bevindt zich in Uithoorn.

Chocomel en rugpijn

Han werkte jarenlang als politieman en technisch rechercheur, totdat zijn verslechterende gezondheid om drastische actie vroeg. “Ik was een drukbezet man, die 24 uur per dag met zijn werk bezig was, stijf stond van de koffie en chocomel en met flinke nek- en rugpijn door het leven ging. Ik kwam steeds meer aan en mijn energie lag op het nulpunt. Ook had ik last van gevoelloze benen, niet-helende wondjes en verlies van libido.” Zijn diabetesverpleegkundige wees hem op het ‘Keer Diabetes2 Om’-programma in 2016. Han: “Ik deed mee aan een van de eerste pilotgroepen. Het resultaat? Ik heb weer regie over mijn leven. Ik verloor gewicht, vele centimeters buik-omvang en kon helemaal stoppen met het spuiten en slikken van mijn diabetesmedicijnen.”

Mijlpaal

Han vervolgt: “Dat ik dit jaar tien jaar insulinevrij ben had ik in 2016 niet durven dromen. Dat soort verhalen hoorde je jaren geleden simpelweg niet. Had je diabetes type 2, dan kreeg je juist steeds méér medicijnen in plaats van minder.” In de afgelopen tien jaar heeft Han ook te maken gehad met terugval. Han: “Ik brak mijn schouder en dat maakte het even flink moeilijk. Maar ik heb geleerd hoe ik daarna de draad weer kan oppakken.” Dat hij geen medicijnen meer nodig heeft, is in zijn dagelijks leven heel prettig. Maar het meest waardevolle resultaat is iets heel anders. Han: “Ik kan weer een vitale echtgenoot, vader, opa en vriend zijn.”

Diabetes type 2 omkeren kan

Bij ‘Keer Diabetes2 Om’ werken deelnemers aan een andere leefstijl. Dat doen zij in een groep onder begeleiding van een verpleegkundige, diëtist en coach. “Mensen met diabetes type 2 hebben vaak steeds meer medicijnen nodig en hebben het gevoel dat ze er nooit meer vanaf komen, terwijl je de ziekte in veel gevallen kunt omkeren”, vertelt huisarts Nynke van der Zijl. Nieuwe cijfers laten zien dat na afloop van het tweejarige programma 70% van de deelnemers geen medicijnen meer gebruiken of alleen metformine. Deelnemers zijn gemiddeld zeven kilo kwijt en hebben hun diabetes beter onder controle. Deelname wordt vergoed uit het basispakket door elke verzekeraar. In Uithoorn start regelmatig een nieuwe groep, bij In Den Ossenwaerd. De volgende groep start 12 mei.

Op de foto: Han Seijger (70) was tien jaar geleden een van de allereerste deelnemers van het leefstijlprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’. Foto: aangeleverd.