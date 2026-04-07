Leerlingen steken handen uit de mouwen op bruisende Doe Dag

Regio – Hoe ziet de werkdag van een monteur er écht uit? Welke leuke beroepen zijn er allemaal in een verpleeghuis? En wat gebeurt er allemaal in een hotel als de gasten weg zijn? Afgelopen 31 maart verruilden bijna 500 vmbo-leerlingen de schoolbanken voor een uniek kijkje achter de schermen bij lokale bedrijven tijdens de Doe Dag van Veen en Amstelland On Stage.

Bij Roeleveld & Bos in Mijdrecht werd direct flink gesleuteld. Leerlingen mochten een gloednieuwe zitmaaier gebruiksklaar maken door onder andere spiegels en lampen te monteren. De passie spatte ervan af. “Ik weet het zeker: later ga ik de techniek in”, riep een enthousiaste leerling. Een ander vulde aan: “Ik word sowieso monteur. Of dat hier is of in een autogarage weet ik nog niet, maar dit is wel echt vet.”

Ook bij Feka ICT waren de reacties van de leerlingen heel enthousiast. “Ik had nog nooit een computer van binnen gezien, maar we hebben er gewoon zelf eentje in elkaar gezet”, vertelde een leerling glunderend. Na het sleutelen volgde het installeren: “Als alles werkt, gaan we onze eerste printjes maken. Dit is echt heel tof!”

Zorg met een glimlach

In verpleeghuis Het Hoge Heem in Uithoorn draaide alles om beleving. De leerlingen maakten niet alleen kennis met de bewoners tijdens creatieve activiteiten, maar ervoeren ook zelf hoe het is om te leven met een beperking. “We laten ze kennismaken met de nieuwste zorgtechnologie en diverse hulpmiddelen die we gebruiken”, aldus een medewerker. “Daarnaast laten we hen kennismaken met de welzijnskant van ons vak.’’ Zo ontdekken de jongeren op een interactieve manier of een baan in de zorg bij hen past. “Ik vind de zorg wel heel leuk”, vertelt een leerling. “Maar ik wil nog ontdekken welke doelgroep ik het leukst vind. Daarom ga ik vanmiddag kijken bij de kinderopvang. Zo kan ik het goed vergelijken.”

Gastvrijheid op topniveau

In Hotel Mijdrecht stond weer een andere uitdaging te wachten: het ontbijt voor 48 personen opruimen en de zaal direct weer klaarmaken voor het diner. Een leerling vertelde enthousiast terwijl de tafels werden gedekt: “We leren hier precies hoe de etiquette werkt en hoe je een tafel perfect indekt. Ik wilde altijd al weten wat er achter de schermen van een hotel gebeurt en nu sta ik hier gewoon zelf! Dat is superleuk. Ik ben benieuwd wat we straks nog meer gaan doen. “

Met een hoofd vol nieuwe indrukken en een flinke dosis inspiratie keerden de leerlingen huiswaarts. De Doe Dag heeft laten zien dat je een beroep pas écht leert kennen door het simpelweg te ervaren. Of de vonk nu is overgeslagen in de techniek, de zorg, de ICT of de horeca: deze jongeren zijn weer een grote stap dichter bij hun toekomstige droombaan. Want je mag alles worden, behalve ongelukkig.

