Stoepplantjes zoeken in Abcoude

Abcoude – IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert vrijdag 17 april een stoepplantjesexcursie in Abcoude. Stoepplantjes zijn plantjes waar je vaak aan voorbij loopt. Ze zijn onopvallend; ze groeien tussen stoeptegels, langs de stoeprand, tegen huizen en ook in tuinen. Vaak noemen mensen ze onkruid en worden ze weggehaald of doodgespoten. Toch zijn ook deze plantjes van belang. Ze dragen bij aan verkoeling van de stad. Ze bieden voedsel en een schuilplaats aan bestuivers en andere insecten en vogels gebruiken ze als nestmateriaal.

De gratis excursie begint om 14.00 uur bij de hoofdingang van de Dorpskerk aan het Kerkplein in Abcoude en duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf aanmelden kan via https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. Er kunnen maximaal vijftien mensen meedoen aan deze excursie.

Op de foto: De paardenbloem is zo’n stoepplantje. Foto aangeleverd.