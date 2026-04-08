Kleurrijk nalatenschap van Goos Doorn

Abcoude/Starnmeer – Met trots presenteren de zonen en kleinkinderen van de in Abcoude en omstreken geliefde beeldend kunstenaar Goos (Gozen) Doorn (1928-1999) in april een bijzondere expositie in De Buitenwerkplaats in Starnmeer bij Alkmaar. Onder de titel ‘Na jaren de streek uit’ krijgt een breed publiek opnieuw de kans kennis te maken met het rijke, kleurrijke en verrassend actuele oeuvre van deze markante kunstenaar en vormgever. Tot en met zondag 19 april zijn schilderijen, beelden, grafisch werk en bijzondere ontwerpen van Goos Doorn te zien in de sfeervolle stolpboerderij aan de Starnmeerdijk 6 in Starnmeer.

Goos Doorn was veel meer dan kunstenaar alleen. De geboren Amsterdammer vestigde zich in 1959 met zijn gezin in Abcoude en groeide uit tot een bekende en zeer gewaardeerde persoonlijkheid in het dorp en de regio. Vanuit zijn kunstzinnige talent en zijn grafische vakmanschap ondersteunde hij ook tal van maatschappelijke en culturele initiatieven.

Met deze expositie willen zijn kinderen en kleinkinderen niet alleen zijn werk tonen, maar vooral ook zijn levenslust, maatschappelijke betrokkenheid en artistieke betekenis opnieuw delen met een breed publiek. Het is een liefdevol eerbetoon aan een kunstenaar die voor velen nog altijd verbonden is met de culturele ziel van Abcoude.

Meer informatie: info@gozendoorn.nl.

